Avellino | omicidio suicidio | il padre spara alla figlia e poi si toglie la vita

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una tragedia quella avvenuta oggi ad, in contrada Bosco dei Preti. Un, in predadisperazione, avrebbe ucciso suadisabile e poi, con la stessa arma usata per compiere l’si sarebbe tolto landosi un colpo fatale., una prima ricostruzione A trovare le salme dei due familiari gli agenti L'articolo proviene da Il Difforme.

Potenza-Avellino: Tabellino e Cronaca in diretta Tutto pronto per la diretta di Potenza-Avellino, gara valevole per la 26esima giornata del Girone C di Serie C ...

Omicidio suicidio ad Avellino, Alessandra Mazza soffriva di disturbi psichici Alessandra Mazza, 30 anni era all'esterno dell'abitazione di campagna dove viveva con i genitori quando è stata raggiunta dal padre, Costantino Mazza di 63… Leggi ...

Avellino: uccide la figlia malata e si toglie la vita Sul posto la Squadra Mobile. Un caso di omicidio-suicidio è avvenuto in contrada Bosco dei Preti, ad Avellino. Stando ad una prima ricostruzione della Polizia, un 63enne avrebbe ucciso sua figlia, ...