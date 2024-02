Autostrade per l’Italia | parte nelle scuole il progetto sulla sicurezza stradale

ROMA – Traffico in costante aumento su strade e auto strade Anas . Nel fine settimana dell’Epifania circa 3,5 milioni di persone si metteranno in ... (lopinionista)

Prosegue il piano di ammodernamento degli impianti di illuminazione della rete in gestione di Autostrade per l’Italia: dopo aver interessato 450 ... (today)

Traguardo importante nel 2024 per la rete autostradale italiana che compie un secolo di vita. Cento anni di continuo sviluppo economico del Paese, ... (today)

Autostrade per l’Italia e l’ Arma dei Carabinieri , hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere e promuovere la diffusione ... (europa.today)

Roma, 2 febbraio 2024 – Autostrade per l’Italia e l’ Arma dei Carabinieri , hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere e ... (romadailynews)

(Adnkronos) – Autostrade per l’Italia e l’ Arma dei Carabinieri , hanno Sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere e promuovere ... (periodicodaily)

Autostrade per l’Italia prosegue la sperimentazione della guida autonoma Autostrade per l’Italia prosegue la sperimentazione della guida autonoma. Per la prima volta su un tratto autostradale aperto al traffico.

L’Austria blocca i tir in autostrada, Confartigianato: stop inaccettabili I divieti scattano nei fine settimana. Le aziende di trasporto della regione sollecitano l’intervento del Governo ...

Chiusura temporanea svincoli autostradali città di Messina Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ha annunciato nuovi interventi di ripavimentazione lungo la tangenziale cittadina. Al fine di ridurre i disagi, le ...