Auto sbanda e carambola sui veicoli parcheggiati

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alla mezzanotte, sono intervenuti a via Francesco Tedesco alla periferia della città, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola, la qualeva e urtava altre trein sosta. A bordo dell’un ragazzo di 19 anni con il padre, i quali non subivano conseguenze, e la squadra intervenuta metteva in sicurezza iincidentati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.