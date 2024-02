Auto d’epoca per risparmiare sulle spese? Attenzione alle differenze con quelle storiche o pagherai di più

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un argomento che spesso suscita interesse è quello riguardante le. Dovrai fareper. Quando parliamo di veicoli bisogna fare moltaa distinguereda. Infatti queste distinzioni vanno fatte non solo dal punto di vista collezionistico, ma anche per quanto riguarda la gestione delle. Lenon hanno solamente degli aspetti che riguardano la legge, ma vanno ad influenzare anche quello che è il calcolo delle tasse e del premio assicurativo. Il primo aspetto da tenere sempre sott’occhio è sicuramente il fatto che i due termini non sono intercambiabili. Se conosci queste ...