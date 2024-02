aTUTTOCUORE | la scaletta del concerto di Claudio Baglioni su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) . Canzoni Qual è ladi, ildiin onda su Rai 1? Si tratta di uno show evento che fonde musica e teatro. La direzione artistica e la regia teatrale sono affidate a Giuliano Peparini, mentre la regia televisiva è di Duccio Forzano. In tutto più di tre ore di spettacolo: 38 brani dal repertorio divestiti con le coreografie di Peparini, messo in movimento da 80 performers, e con 21 polistrumentisti in scena, e da un palco che avvolge le esibizioni, illuminati dal progetto luci di Ivan Pierri, raccontati anche attraverso immagini proiettati su grande schermi, per la prima volta presenti in un live di. Uno spettacolo quello di A tutto cuore che esplora pienamente tre dimensioni e che si sviluppa in ...