Atp Rotterdam | Sonego ko al primo turno

Dimitrov affronterà Fucsovics al 2° turno.

ATP Rotterdam, Lorenzo Sonego ko in due set con Grigor Dimitrov Non si interrompe la 'maledizione di Rotterdam' per Lorenzo Sonego. Terza sconfitta al debutto su tre partecipazioni per il torinese, che si arrende a Grigor Dimitrov sul cemento olandese per 7-6 6-3.

Atp Rotterdam, Sonego eliminato al primo turno da Dimitrov ROTTERDAM (PAESI BASSI) - Termina al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego nell''ABN Amro Open', l'Atp 500 al Rotterdam Ahoy, il torneo tennistico di maggior prestigio organizzato in Olanda (duro, ...