Atp Rotterdam | Sinner-van de Zandschulp | Jannik conferma il break | set vicino Diretta 4-3

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)torna in campo all’Atp didopo il trionfo storico all’Australian Open. L’avversario? Lo stesso con cui ha iniziato il percorso a Melbourne, cioè l’olandese Botic van de

Jannik Sinner torna in campo all’Atp di Rotterdam dopo il trionfo storico all’Australian Open. L’avversario? Lo stesso con cui ha iniziato il ... (corriere)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE ... (oasport)

Jannik Sinner torna in campo all’Atp di Rotterdam dopo il trionfo storico all’Australian Open. L’avversario? Lo stesso con cui ha iniziato il ... (corriere)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Van De Zandschulp , incontro valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam 2024 . A poco più di due ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DIMITROV DALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-HIJIKATA NON PRIMA DELLE ... (oasport)

Sinner-Van de Zandeschlup, dove vedere il ritorno in campo dell'italiano all'Atp di Rotterdam Jannik Sinner torna in campo sulla terra battuta di Rotterdam contro Botic Van de Zandeschulp. L'olandese era stato incontrato in avvio di Australian Open e ora i due si scontrano di nuovo ...

ATP Rotterdam, il programma di giovedì 15: Dimitrov, Rune e Hurkacz in sessione diurna. Un eventuale Sinner-Monfils in serata Il vincente di Sinner/van de Zandschulp aprirà la sessione serale opposto a Gael Monfils non prima delle 19.30 ...

Sinner-van de Zandschulp in diretta all’ATP Rotterdam: orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Sinner affronta van de Zandschulp nel primo turno del torneo ATP Rotterdam di tennis: in palio la qualificazione agli ottavi di finale contro Monfils ...