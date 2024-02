ATP Rotterdam | ritorno perentorio per Jannik Sinner! Lascia solo 6 giochi a van de Zandschulp

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Esordio privo di problemi perSinner nel primo turno del torneo ATP 500 di. Il numero 4 del mondo, alla sua prima da campione Slam, regola l’olandese Botic van deper 6-3 6-3 in quel dell’Ahoy Arena. Ora per lui confronto con Gael Monfils: al francese lo lega un cammino che dura ormai dal 2019 Primo set che inizia con tre ace da parte di van deper tenere la battuta a 15. Dopo la pronta replica, Sinner fa subito capire di non avere intenzione dire alcunché di intentato. Sono tre le palle break di cui due consecutive, tutte annullate bene dall’olandese. L’italiano, però, ottiene quanto voluto due game dopo, con una bella risposta e un passante su volée non conclusiva del suo avversario. Seperde appena tre punti al servizio in questo ...