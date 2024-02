ATP Rotterdam | Jannik Sinner | “La mia priorità è il tennis | ho rifiutato tante proposte”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il conto alla rovescia sta per terminare e il debutto disi avvicina. Non prima delle 19.30 l’altoatesino (n.4 del mondo) affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp nel primo turno dell’ATP500 di(Paesi Bassi). Una sfida dal sapore di remake, visto quanto accaduto nel primo round degli Australian Open 2024. A Melbourne vi fu una vittoria in tre set di, in una partita non semplice. Per questo, sarà un primo incontro con delle insidie perche ha cercato in questi giorni di allenarsi al meglio per comprendere la velocità del campo e le caratteristiche delle palline. Ne ha parlato a Nederlandse Omroep Stichting ilta italiano, spaziando sui vari temi. “Sto vivendo un periodo molto bello, ma ogni volta si deve ripartire da zero. Adesso c’è un ...