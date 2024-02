ATP Rotterdam 2024 | debutti vincenti di Rublev | de Minaur e Bublik Hurkacz | che brividi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Va verso la conclusione la carrellata dei primi turni dell’ATP 500 di, che per buona misura va in scena alla storica Ahoy Arena della celebre città olandese. Sette gli incontri disputati; quattro chiuderanno la questione domani, con Jannik Sinner e Lorenzo Sonego impegnati. Il match più lottato in assoluto è quello che vede il tedesco Jan-Lennard Struff metterci poco meno di due ore e mezza per battere lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina: una durata dovuta anche, nonostante la grande lotta, ai game generalmente corti. Soltanto un altro incontro della sessione diurna va al terzo, quello con cui il kazako Alexander Shevchenko si libera del cinese Zhizhen Zhang. A che ora Sinner-Van de Zandschulp, ATP: dove vederlo in tv e streaming Inizio vincente anche per le varie teste di serie impegnate, e segnatamente ...