ATP Indian Wells | Matteo Berrettini potrebbe disputare le qualificazioni in California

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), come stai? Appassionati e non se lo stanno chiedendo da un po’, da quell’infortunio di fine agosto 2023. Nel secondo turno degli US Open la caviglia del piede “tradì” il romano e addio ai sogni di gloria. Una Finale di Coppa Davis vissuto dal spettatore, certo il coinvolgimento dei compagni di squadra, mavoleva essere il protagonista e non il tifoso. Negli ultimi giorni i canali social del romano sono ricchi di video e immagini che testimoniano il suo massimo impegno negli allenamenti, dopo i tanti forfait, ultimo dei quali agli Australian Open. A ciò anche un video-messaggio in cui si preannuncio un ritorno imminente. La pubblicazione dell’elenco dei giocatori del tabellone principale ae l’assenza diavevano fatto pensare a un nuovo ...