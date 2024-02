ATP Delray Beach | Hijikata e Zvajda per Arnaldi e Cobolli Ok Thompson | Albot supera il giovane Shang

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Chiuso il primo turno del torneo ATP di, che ieri ha improvvisamente raddoppiato la sua quota italiani. A Matteo, che lunedì sera avevato Yoshihito Nishioka, si è aggiunto Flavio, che da lucky loser si è imposto al terzo contro l’altro giapponese Taro Daniel. Entrambi conoscono i propri avversari agli ottavi. Per Matteo ci sarà l’australiano Rinky, che nel primo match della giornata è riuscito ad avere la meglio sul britannico Liam Broady; turno abbordabile anche per Flavio, che incrocerà le armi con Zachary, capace di sorprendere l’australiano Max Purcell in due set. Sempre nel pomeriggio, vittoria pesante per Jordan, che dopo aver combattuto per un set con Daniel Evans fa percorso netto ...