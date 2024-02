ATP Delray Beach 2024 | Flavio Cobolli vince da lucky-loser! Daniel battuto in rimonta | si avanza agli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è stato ripescato comeloser al torneo ATP 250 di. Nell’ultimo turno delle qualificazioni, infatti, il 21enne aveva perso contro il padrone di casa Nicolas Moreno de Alboran, ma il romano è poi riuscito a rientrare nel tabellone principale in seguito al forfait di James Duckworth. Il numero 72 del ranking ATP ha sfruttato al meglio l’occasione e ha sconfitto il giapponese Taro(numero 63 al mondo) incon il punteggio di 1-6, 6-2, 7-6(1), qualificandosi per glidi finale sul cemento della località statunitense. Al prossimo turno se la dovrà vedere contro il padrone di casa Zachary Svajda (numero 146), che ha regolato in due set l’australiano Max Purcell. Non ci sono precedenti con l’americano. ...