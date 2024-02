Atp Buenos Aires 2024 | Darderi vince l’ottava partita di fila | dominato Navone all’esordio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Inarrestabile Luciano. Il tennista italo-argentino ottiene l‘ottava vittoria consecutiva e dopo il trionfo a Cordoba inizia con un perentorio successoanche l’ATP 250 di. Nulla da fare per il qualificato Mariano, n°117 del ranking mondiale e giocatore che si è messo in gran luce sul circuito challenger nel corso degli ultimi mesi. Un dominio terminato in poco più di un’ora di gioco da parte di, che ha avuto la meglio con lo score di 6-2 6-1, raggiungendo così gli ottavi di finale. Ora una possibile rivincita contro Sebastian Baez, il quale però deve ancora fare il suo debutto contro lo spagnolo Zapata Miralles. SportFace.