Atletica | Roberta Bruni si riprende il record italiano! Zampata a Roubaix | tolta la corona a Molinarolo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)ha riconquistato ilitaliano di salto con l’asta indoor. La romana ha superato 4.65 metri al Meeting di, riuscendo così arsi lo scettro che Elisale aveva strappato lo scorso 3 febbraio a Stoccolma valicando l’asticella posta a 4.63. L’azzurra ha ritoccato il primato nazionale di un paio di centimetri, dimostrandosi decisamente pimpante nell’appuntamento in terra francese e dando un interessante segnale in vista dei Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow).è riuscita nel suo intento al terzo assalto e ha firmato la nona prestazione mondiale stagionale, il risultato odierno rappresenta un miglioramento di tre centimetri rispetto al suo personale al coperto risalente alla scorsa annata ...

