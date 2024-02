Atalanta | Lookman rientra a Bergamo | da giovedì riprende ad allenarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’si prepara a riaccogliere il suo cannoniere Ademola Olajededopo 45 giorni di assenza per la Coppa d’Africa disputata con la sua Nigeria. Oggi il 26enne attaccante londinese, ma di passaporto nigeriano,in Italia, dopo il ritorno in patria lunedì della sua nazionale sconfitta in finale dai padroni di casa della Costa d’Avorio.torna da vice campione continentale, deluso per il titolo perso, ma con un bilancio personale positivo: tre gol segnati, due al Camerun e uno nei quarti di finale all’Angola. In campo sia in semifinale che in finale, in cui è uscito al 78’, protagonista e trascinatore di una selezione dall’elevato tasso tecnico. Da domani tornerà a disposizione di Gian Piero Gasperini iniziando il suo 2024 un mese e mezzo dopo i suoi compagni. Sarà convocato per la gara ...