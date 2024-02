Aston Martin Vantage | Vantage GT3 e AMR24 Ecco i nuovi gioielli sportivi della corona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’eleganza corre sempre forte quando entri nel mondo dorato di. Perché alla fine, nell’anima raffinata e un po’ snob anglosassone, c’era e resta la competizione. Così, in un giorno solospuntare tre novità, le tre forme dell’eleganza di Gaydon declinate in maniera sempre più sportiva a partire dalla nuova, per poi passare alla versione racing GT3 – già intravista alla 24 Ore di Daytona – e finire con la nuova vettura di F.1 la. La base di tutto comunque resta lei, l’iconasimbolotàcon il suo carico di potenza grazie alla trazione posteriore garantita dal V8 4.0 biturbo sviluppato con AMG, un otto cilindri in grado di ...