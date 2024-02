“Assurdo | ma è così” Grande Fratello | la scoperta choc su Garibaldi Cosa è saltato fuori dopo l’addio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)2023, nuovo malore per. Sono trascorsi pochi giorni da quando il gieffino ha lasciato l’ospedale per fare ritorno nella casa più spiata d’Italia. Momenti dunque di apprensione poi la situazione sembrava essere rientrata fino a quando il concorrente è stato nuovamente colto dal malessere che ha dunque richiesto un ulteriore ricovero. La situazione.vittima di un altro malore,sta succedendo. La situazione sembrava essersi normalizzata fino a quando il concorrente non ha accusato nuovamente un malessere che ha richiesto il trasporto in ospedale. A dare l’allarme Grecia Colmenares, che parlando con Stefano Miele ha sentito degli strani rumori dal bagno: “C’è qualcuno in bagno che vomita”, ha detto l’attrice. Leggi anche: “Ha lasciato la casa”. ...