15 febbraio saranno poste in pagamento le domande per l' Assegno saranno poste in pagamento le domande per l' Assegno di inclusione I PRIMI PAGAMENTI I primi pagamenti dell'ADI - la nuova misura di

Assegno inclusione, pagamenti 15 febbraio: domande accettate, respinte o sospese. Cosa fare. La circolare Inps (Di mercoledì 14 febbraio 2024) Assegno di inclusione. Arrivano i pagamenti. Oggi, 15 febbraio, saranno accreditati gli importi dell'Adi di gennaio a coloro i quali hanno presentato domanda (ed è stata accettata)... Leggi tutta la notizia su ilmessaggero (Di mercoledì 14 febbraio 2024)di. Arrivano i. Oggi, 15, saranno accreditati gli importi dell'Adi di gennaio a coloro i quali hanno presentato domanda (ed è stata accettata)...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza