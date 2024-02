Assegnata la scorta all' ad della Rai Sergio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A quanto si apprende, il Viminale ha assegnato laall'adRai, Roberto, in seguito alle minacce ed agli scontri per la sua presa di posizione a sostegno di Israele.

