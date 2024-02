ASL | Atto Aziendale | il Dg Volpe chiarisce su Alto Sannio Fortore

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri il direttore Generale dell’Asl BN, Gennaro, ha sentito il presidente della conferenza dei sindaci, Clemente Mastella, ed ha incontrato il sindaco del comune di Morcone, per discutere delle perplessità espresse dai primi cittadini circa la riorganizzazione dei servizi, prevista con l’ed approvata ieri dalla Giunta regionale. Il direttore generale ha fugato ogni preoccupazione, confermando che l’conserva la sede operativa del distrettoa Morcone, garantendo la continuità delle attività amministrative e sanitarie, mentre la sede legale sarà mantenuta presso il comune di San Bartolomeo in Galdo. Questa decisione assicura che la sede operativa di ...

Milano – Complicata trasferta a Firenze per L'Inter che dopo aver saltato un turno di campionato per la Supercoppa Italiana, conquistata in ... (sport.quotidiano)

tutti assolti ("il fatto non sussiste") nel processo per corruzione e (per un imputato solo) violenza sessuale nato sulle intercettazioni della ... (lanazione)

Atti vandalici dopo la Sartiglia: vetrine sfondate e un raid nel parcheggio sotterraneo Alcuni teppisti hanno sfondato le vetrine di un locale che in precedenza ospitava un bar, nei portici dei palazzi Saia, e hanno scaricato gli estintori dei parcheggi sotterranei.

Ospedali e case di comunità, Tesei: “In Umbria lo stato di avanzamento dei vari obiettivi è allineato con i target intermedi prefissati” La Presidente della Regione, Donatella Tesei, nei giorni scorsi si è confrontata, insieme all'assessore alla Sanità, Luca Coletto, ...

Regionali, Cavallari: politica regionale fallimentare sulle liste di attesa TERAMO – “Leggere il governatore Marsilio lodarsi per aver abbattuto in Abruzzo del 20% la mobilità passiva in sanità, ma non ascoltare alcun cenno alle liste di attesa, che hanno ...