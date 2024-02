Ascolti tv | i dati del 13 febbraio 2024

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bene Rai Uno Nella serata di ieri, martedì 13, su Rai Uno, la seconda e ultima puntata di Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia conquista 3.310.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5, il match di andata degli ottavi di finale di Champions League, tra Lipsia e Real Madrid porta a casa 2.486.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rai2 Mad in Italy si ferma a 752.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 Le Iene registra 1.574.000 spettatori pari all’11.2%. Su Rai3 il documentario in prima tv A modo mio – Patty Pravo coinvolge 711.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 677.000 spettatori (4.8%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

WWE: Ascolti in calo per Raw (12 febbraio) L’ultimo episodio di Raw andato in onda su USA Network lunedì 12 febbraio ha registrato 1.747.000 telespettatori. Il dato è in leggero calo rispetto a quello della scorsa settimana, quando lo show ros ...

Ascolti tv martedì 13 febbraio: chi ha vinto tra Mameli e la Champions League Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, serie tv in onda su Rai 1 e l'appuntamento con la Champions League ...

Gli ascolti tv del 13 febbraio, i dati auditel di ieri: Mameli, Champions League, Le Iene Gli ascolti tv e gli spettatori di ieri, martedì 13 febbraio. Di seguito gli ascolti tv di ieri, martedì 13 febbraio. Corriere della Sera è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi ...