Ascolti tv | chi ha vinto ieri sera?

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)tv: chi hala gara dell’audience in primata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della primat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento Nellata di, martedì 13 febbraio 2024, su Rai1 la seconda e ultima puntata di Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia ha conquistato 3.310.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 – dalle 21:00 alle 22:53 – l’andata degli ottavi di finale di Champions League: Lipsia-Real Madrid ha incollato davanti al video 2.486.000 spettatori pari al 12.4% (primo tempo a 2.704.000 e il 12.6%, secondo tempo a 2.282.000 e il 12.3%). Su Rai2 Mad in Italy ha divertito 752.000 spettatori con il 4.6% ...