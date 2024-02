ASCOLTI TV 13 FEBBRAIO 2024 | CHIUDE IN CALO MAMELI 19% | MALE LIPSIA-REAL MADRID 12 | 4% PER LA GIOIA DELLE IENE 11 | 2% | FLORIS 8 | 2% LIQUIDA BERLINGUER 4 | 8% | VOLA VIVARAI2 22 | 5%

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)TV 13· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3361 38.51 PT – 7787 37.40 24 H – 3238 37.10 PT – 7463 35.85 Tg1 Mattina + Tg1 – 415 10.84 + 427 13.20Tg1 – 1041 20.50UnoMattina – 1021 21.07Storie Italiane Speciale Sanremo – 1057 23.02Storie Italiane Speciale Sanremo – 1158 22.22È Sempre Mezzogiorno! – 1834 18.20Tg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – 1709 13.50La Volta Buona – 1646 15.60Il ParadisoSignore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xL’Eredità – 3626 24.97L’Eredità – 4786 27.42Tg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – 4769 22.76 + 4591 24.97 + 5600 25.89: Il Ragazzo che Sognò l’Italia – 3310 19.02Comm. – xGiovani – xOver – xPorta a Porta – x Prima Pagina – 498 15.90Tg5 – 950 18.80Mattino 5 News – 828 16.97 + 816 ...

Giustizia, primo ok al ddl Nordio: via abuso d'ufficio e stretta sulle intercettazioni Mercoledì, 14 febbraio 2024 Home > aiTv > Giustizia, primo ok al ddl Nordio: via abuso d'ufficio e stretta sulle intercettazioni Roma, 14 feb. (askanews) - Primo sì dal Senato al ddl Nordio di riforma ...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Mameli vince (ma in discesa), la Champions League fa poche gol, benissimo Le Iene Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di martedì 14 febbraio ha offerto ai telespettatori programmi di attualità, serie ...

Grande Fratello 2024, diretta puntata 14 febbraio: anticipazioni L’edizione 2023-2024 del Grande Fratello arriva questa sera alla sua trentaseiesima puntata. I telespettatori troveranno come sempre alla conduzione Alfonso Signorini, mentre Cesara Buonamici lo affia ...