Ascoli vs Cremonese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I marchigiani vogliono ritornare a vincere davanti al proprio pubblico contro i grigiorossi sempre più proiettati verso la promozione diretta.vssi giocherà venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Del DucaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Bianconeri in piena lotta retrocessione con il penultimo posto a 22 punti, a meno cinque dalla salvezza matematica. La squadra di Castori è in grande difficoltà avendo vinto una sola partita nelle ultime cinque giornate. Serve fare di più per giocarsi le proprie chance I grigiorossi stanno tallonando la capolista Parma, distante sei lunghezze. La squadra di Stroppa è reduce da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, e ...