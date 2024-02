Arval chiude 2023 con risultati solidi | flotta noleggiata +6 | 9%

Pigozzi (Arval): “Flotta e immatricolazioni certificano 2023 molto positivo” (Adnkronos) – “Il 2023 è stato un anno fondamentale per Arval e lo provano due elementi: la flotta e le immatricolazioni. La flotta noleggiata di Arval Italia ha infatti visto un aumento del 6,9%, una ...

Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva al Gemelli (Adnkronos) – Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per “insufficienza respiratoria”. A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di ‘Storie Italiane’, Angelo P ...

Casiraghi (Arval): “2023 anno di crescita, struttura ed efficientamento processi” Milano, 14 feb. – Adnkronos) – “Considerando la complessità che ha caratterizzato il mercato in questi ultimi dodici mesi, chiudiamo un anno globalmente positivo. Il 2023 per noi è stato un anno posit ...