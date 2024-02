Arriva pure Io Canto Senior!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) IoSenior IoSenior. No, non è uno scherzo: ancora una volta a Cologno si pongono sulla scia di Antonella Clerici e Rai1. Canale 5 manderà in onda una versione per adulti in età avanzata di quello che un principio era un baby talent. Ioè nato sull’onda lunga del successo di Ti Lascio una Canzone; lo scorso autunno, poi, dopo molti anni il programma è stato rispolverato in versione Generation in seguito ai riscontri positivi di The Voice Kids. In primavera arriverà IoFamily, il cui meccanismo sembra ricordare Standing Ovation e The Voice Generation (che debutta tra qualche settimana su Rai1), cui seguità IoSenior. Ad annunciare la “novità” un promo trasmesso nelle scorse ore. Ricordiamo che IoFamily non sarà condotto da Gerry Scotti, impegnato ...