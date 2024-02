Arrestato Diaby | ex Imolese e giovanili Roma | accuse sequestro di persona e spaccio di droga

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Aboudramaneè statoquest’oggi a. L’ex calciatore classe 2003 dell’in Serie C e delledellaè stato accusato dididi, come riferisce la Gazzetta dello Sport.è considerato il responsabile deldi Danilo Valeri nella notte del 22 dicembre, a causa, secondo gli investigatori, di un debito legato al traffico di. Già nello scorso marzo il giocatore è stato trovato in possesso di decine di migliaia di euro in contanti di piccolo taglio e di un quantitativo importante dinella propria abitazione. SportFace.

