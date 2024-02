Arrestato a Carovigno | di Cerignola | latitante da undici mesi Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nella serata del 13 febbraio 2024, idel Comando Provinciale di Foggia hanno(BR) FRATEPIETRO Vincenzo cl. 1969, inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno e ricercato dal 16.03.2023 per essersi sottratto alle ordinanze di custodia cautelare in carcere di cui era stato destinatario per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nell’ambito delle operazioni – coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte daidi Foggia – convenzionalmente denominate Cocktail (eseguita il 16.03.2023 a carico di 24 persone) e Game Over (eseguita il 24.07.2023 a carico di 82 persone). In entrambe le investigazioni sarebbe emerso, secondo la ...