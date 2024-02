Arnautovic verso occasione in Inter Salernitana | caccia a una prima

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo essere scattato il riscatto ufficiale da parte dell’in seguito alla vittoria contro la Roma, per Markosi prospetta ora un’altrada titolare nella sfida di venerdì contro la. Una palla da raccogliere al balzo per l’austriaco, adi unavolta.E OBIETTIVO – Markosi prepara a scendere in campo da titolare in. Proprio lui, infatti, dovrebbe essere uno degli uomini a entrare nelle scelte di rotazione di Simone Inzaghi, che con ogni probabilità concederà un po’ di riposo allo stakanovista Lautaro Martinez. Per l’attaccante austriaco è l’– dopo l’assist per Alessandro Bastoni contro la Roma – di andare a ...