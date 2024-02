Arnaldi-Hijikata oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Delray Beach 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Matteosfiderà Rinkynel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo in programma sul cemento statunitense. Prosegue il cammino del tennista azzurro, che ha debuttato con una vittoria ai danni di Nishioka e se la vedrà ora contro l’australiano, capace di superare Broady.scenderà in campo con i favori del pronostico, ma non potrà prendere sottogamba l’impegno:è infatti un giocatore in crescita e sul veloce si esprime piuttosto bene. Non ci sono precedenti tra i due. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 14 febbraio come secondo match sul centrale, non prima delle ore 20.30 (le 14.30 ...