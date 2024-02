Arianna Meloni | no alle europee Giorgia?Sarebbe valore aggiunto

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Non sono il segretario, mi raccomando. Chiariamolo subito. Il segretario nel nostro statuto non c'è, c'è il presidente ed è Giorgia". Lo precisa in una intervista a Il Secolo d'Italia,, dirigente di Fdi e sorella della premier Giorgia. Un doppio "ruolo" che svolge senza imbarazzo e su cui ci scherza su: "io la sorella d'Italia? Se c'è l'Italia di mezzo come fa a dispiacermi, sono o no una patriota?". Ma è un ruolo ben definito e, ad esempio, dice di no: "penso di poter essere utile facendo altro. Invece se Giorgia decidesse di farlo sarebbe un". Attorno a lei, ammette, c'è molto entusiasmo. "Sarà che sono la sorella ma lei è la leader indiscussa. FdI è un partito ...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ?Non sono il segretario, mi raccomando. Chiariamolo subito. Il segretario nel nostro statuto non c?è, c?è il presidente ... (calcioweb.eu)

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Definirebbe Fdi “una comunità in movimento. Siamo uniti da un sentire comune e dalla voglia di fare bene. Siamo anche ... (calcioweb.eu)

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Oppressa da una sorella così 'ingombrante'? "No, tra noi non c'è mai stata rivalità ". Arianna Meloni , in una lunga ... (liberoquotidiano)

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – Oppressa da una sorella così ‘ingombrante’? “No, tra noi non c?è mai stata rivalità ”. Arianna Meloni , in una lunga ... (calcioweb.eu)

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - La definizione di ' sorella d'Italia ' non le dispiace: “Se c'è l'Italia di mezzo come fa a dispiacermi, sono o no una ... (liberoquotidiano)

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – La definizione di ‘ sorella d’Italia ’ non le dispiace: ?Se c?è l?Italia di mezzo come fa a dispiacermi, sono o no una ... (calcioweb.eu)

Arianna Meloni, la rivalità con la sorella premier: «Tra me e Giorgia non c'è mai stata, a volte le scrivo "sei viva"» Arianna Meloni racconta poi di aver cominciato a far politica dopo la sorella. «Nel mio caso - ricorda - era il periodo di tangentopoli e io vidi uno scontro tra ragazzi dei centri sociali e ragazzi ...

Fdi: Arianna Meloni, 'io sorella d'Italia, alle donne dico di fare due passi avanti' Roma, 14 feb. (Adnkronos) - La definizione di 'sorella d'Italia' non le dispiace: “Se c’è l’Italia di mezzo come fa a dispiacermi, sono o no una patriota”. Arianna Meloni rilascia una lunga intervist ...

Arianna Meloni,no alle europee. GiorgiaSarebbe valore aggiunto "Non sono il segretario, mi raccomando. Chiariamolo subito. Il segretario nel nostro statuto non c'è, c'è il presidente ed è Giorgia Meloni". Lo precisa in una intervista a Il Secolo d'Italia, Arianna ...