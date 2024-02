Arianna Meloni non si candiderà alle europee | “Sono utile facendo altro”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), sorella della presidente del Consiglio, non sielezioni. Ad annunciarlo è lei stessa in un’intervista al Secolo d’Italia. “No – risponde a che le chiede della sua possibile candidatura – penso di poter essere. Invece se Giorgia decidesse di farlo sarebbe un valore aggiunto”. Resta quindi in piede l’ipotesi di una candidatura della presidente del Consiglio, Giorgiaelezioniper Fratelli d’Italia. Le “affronteremo – continuaparlando proprio delle elezioni di giugno – con un partito organizzato e compatto”.non si candida ...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - La definizione di ' sorella d'Italia ' non le dispiace: “Se c'è l'Italia di mezzo come fa a dispiacermi, sono o no una ... (liberoquotidiano)

"Non sono il segretario, mi raccomando. Chiariamolo subito. Il segretario nel nostro statuto non c'è, c'è il presidente ed è Giorgia Meloni ". Lo ... (quotidiano)

Per lei Fratelli d’Italia è «una comunità in movimento». Ma rifiuta l’accusa di un cerchio magico intorno alla sorella. Arianna Meloni parla in ... (open.online)

Elezioni europee, la profezia di Arianna Meloni: "Se lo facesse Giorgia..." Arianna Meloni si sbilancia sul suo ruolo all'interno del partito e sulla volontà di candidarsi alle prossime elezioni europee. Candidarsi ...

Arianna Meloni, la rivalità con la sorella premier: «Tra me e Giorgia non c'è mai stata, a volte le scrivo "sei viva"» Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni, parla della rivalità con la premier: «No, tra noi non c’è mai stata rivalità». In una lunga intervista al ...

Fratelli d'Arianna. Per l'altra Meloni "le correnti sono metastasi, in FdI non esistono" La responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia tifa per la candidatura della premier: "Sarebbe un valore aggiunto". Intervista al ...