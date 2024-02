Arezzo | squadra di calcio a 5 composta da soli preti | la allenerà l’ex vice di Serse Cosmi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Adnasce la primadia 5da. Sarà presentata tra pochi giorni dalla diocesi aretina e si tratta della prima volta in Italia di una formazione interamente formata da parroci, come riporta La Repubblica. A guidare un club decisamente particolare sarà Mario Palazzi, exallenatore di, con cui ha vissuto anche l’esperienza in Champions League sulla panchina dell’Udinese. La rappresentativa si chiamerà “Clericus Arretium”, la maglia avrà i colori del Vaticano, bianco e giallo, con la skyline didisegnata. SportFace.