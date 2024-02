Arezzo | quanta sfortuna | il ko in trasferta arriva su autorete | passa il Cesena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – E'ta la notte del "Manuzzi" per l'che asi fa male da solo. E' un autogol di Chiosa - il secondo consecutivo dopo quello di Donati a Pontedera - a punire gli amaranto, che escono sconfitti 1-0 sul campo della capolista in una gara nella quale i due portieri sono stati inoperosi. Grida, comunque, vendetta la traversa colpita da Gaddini sull'ultima azione della partita, in pieno recupero. Non è bastata una prestazione solida agli amaranto, bravi a contenere il miglior attacco del torneo, ma poco incisivi davanti. Spinti dai 546 tifosi presenti nel settore ospiti, hanno avuto il merito di tenere la sfida aperta fino alla fine. I complimenti, però, non fanno punti e così si allunga a cinque la serie di partite senza vittorie. Indiani aveva sorpreso tutti schierando ...