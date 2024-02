Area contesa dal 1990 L’ha comprata il Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si è conclusa l’annosatra ile la proprietà di Villa Chiesa-Abbiati per un terreno tra via Bischizio e corso Repubblica usato comeverde e parcheggio pubblico. Il sindaco Alice Zelaschi spiega che "in forza di una trattativa andata a buon fine con la società immobiliare è stato deliberato l’acquisto del lotto da 1.800 metri quadrati. Costo complessivo, 180mila euro. Nell’accordo è prevista anche l’istituzione di una servitù di passaggio in favore della proprietà della villa". Laera nata nel, quandoe proprietà avevano firmato una convenzione che prevedeva la cessione del lotto al municipio "in cambio del permesso di realizzare un piano di recupero della villa" che "non è stato possibile attuare per vincoli della Sovrintendenza", commenta il ...