Arcore | il miracolo di suor Elisabetta La festa a un secolo dall’apparizione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Non parlate di me, ma della Madonna". In una frase c’è tutta la vita diRedaelli, laa diche 100 anni fa, nella notte fra il 22 e il 23 febbraio 1924, dopo due apparizioni della Bella Signora guarì da un tumore cerebrale in modo che per la Curia milanese "non ha spiegazione scientifica". Una mostra in due weekend, questo e il prossimo, al Centro Giovanni XXIII racconterà alla Brianza e alla Lombardia la storia della Marcellina, classe 1897, che "si nascondeva in cucina se qualcuno, dopo il, arrivava in convento per incontrarla". In sua memoria e "per rilanciare il messaggio che ci ha lasciato in eredità", spiega il portavoce Giancarlo Sala, in città è nato il Comitato promotore 100 anni della Madonna del Divin Pianto. "Un’occasione per continuare a parlare di una figura che ha ...