Apple elimina Kimi | un' app per vedere film pirati mascherata da test oculistico

Apple elimina dall’App Store una app pezzotto Apple ha eliminato dall’App Store un’app denominata Kimi, presentata dagli sviluppatori come un’app di testa della vista ma la cui reale funzionalità era la visione di programmi TV e film pirata in ...

Apple elimina un’app “pezzotto” dall’App Store Apple ha eliminato dall'App Store un'app dedicata allo streaming di film e serie TV piratati. Fine del pezzotto

Vision Pro: opzione di reset in visionOS 1.0.3 Apple ha rilasciato visionOS 1.0.3 con la nuova opzione per il reset del Vision Pro, se l'utente dimentica il passcode (non serve andare in negozio).