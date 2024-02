Apple | ecco tutte le novità in arrivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il mese di marzo si preannuncia come un periodo ricco diper gli appassionati del mondo. Tra i prodotti più attesi spiccano il rinnovato iPad Pro, dotato del potente chip M3 e dei tanto discussi schermi OLED, e il nuovo MacBook Air, disponibile nelle versioni da 13 e 15 pollici, anch'esso equipaggiato con il medesimo chip. Ma le sorprese non finiscono qui: un aggiornamento cruciale per gli utenti europei arriverà sotto forma di iOS 17.4, implementando le modifiche richieste dalla Commissione europea per favorire una maggiore concorrenza nel settore. Scopriamo nel dettagliolecheha in serbo per noi. iPad Pro con M3 e display OLEDsi prepara a rivoluzionare il proprio catalogo iPad con il lancio del nuovo iPad Pro, il cui cuore sarà ...