Appello dell’Anp a Hamas | “Accettate l’accordo con Israele | i palestinesi vanno salvati dalla catastrofe”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Continueranno per tre giorni i colloqui al Cairo tra Stati Uniti,, Qatar ed Egitto per cercare di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi in cambio dei detenutidopo che, finora, i negoziati non hanno portato a risultati. A scriverlo è il New York Times citando, a condizione di anonimato, un funzionario egiziano. Il tenore dei colloqui finora è ”positivo”, ha spiegato la fonte. Anche il Times of Israel ha parlato dell’estensione dei negoziati, mentre un lungo retroscena di Haaretz ha gettato ombre sulla volontà del premier Benjamin Netanyahu di arrivare davvero a un accordo. Intanto, il presidente, l’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, oggi, ha lanciato unaffinché accetti un accordo per ...