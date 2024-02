Apologia del fascismo | 24 indagati a Ferrara | “Inneggiarono a Hitler in un ristorante del quartiere ebraico”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)di, istigazione all’odio razziale, minacce e vilipendio delle forze armate. Sono i reati per cui sono24 giovani, tra i 20 e i 30 anni, dopo un blitz in unneldi. Il fatto risale a prima di Natale, quando glierano entrati nel locale inneggiando al nazismo e a. Presentatisi sul posto in uniforme arancione, avrebbero distribuito una serie di volantini inneggianti al Duce e al Fuhrer e minacciato di morte alcuni clienti che tentavano di interrompere i cori in cui si invocava anche la morte di appartenenti alle forze dell’ordine. Stamattina sono scattate le perquisizioni a carico dei 24 giovani, eseguite dagli operatori della polizia di stato delle digos di ...