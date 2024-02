Ape sociale 2024 | la pensione spetta ai docenti?

La Legge di Bilancio ha modificato alcuni requisiti per richiedere l’APE Sociale . Restano valide le disposizioni per coloro che percepiscono la ... (informazioneoggi)

In arrivo la nota , da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, riguardo le nuove direttive operative per l'accesso al trattamento di ... (orizzontescuola)

Ape sociale e Opzione donna. Dal 2024 si cambia

Nel 2024 cambiano i requisiti per andare in pensione anticipata con l’Ape sociale, misura introdotta in via sperimentale nel 2017 e rivolta a ... (lanazione)