Anziani | Gimbe | In attesa del decreto 14 mln di italiani in continuo aumento

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - A beneficiare delle misure previste dalpredisposto dal Governo sarà il 24% della popolazione residente in Italia al primo gennaio 2023 (dati Istat), ovvero 14.181.297 di persone, di cui 9.674.627 nella fascia 65-69 anni () e 4.506.670 over 80 (grandi). "Un numero che secondo le proiezioni demografiche aumenterà nei prossimi anni, generando un progressivo incremento dei costi socio-sanitari", ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, intervenuto questa mattina in audizione presso la X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato nell'ambito dell'esame del. "Infatti, secondo le proiezioni Istat al 2050 - ricorda ...

L’Umbria sopra la media per assistenza agli anziani L’Umbria fa meglio della media nazionale per quanto riguarda gli ultra settantacinquenni non autosufficienti assistiti in trattamento socio-sanitario residenziale. Ad attestarlo la fondazione Gimbe do ...

FONDAZIONE GIMBE * “DECRETO ANZIANI“: « 14 MILIONI DI PERSONE IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO, MA NON CI SONO RISORSE AGGIUNTIVE “Decreto anziani”. «Lo schema del Decreto anziani predisposto dal Governo – ha esordito Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – rappresenta indubbiamente un grande passo per rispondere ...

Gimbe, Valle d'Aosta sotto la media per quota di anziani in Rsa A fronte di una media nazionale di 40,2 assistiti non autosufficienti di età uguale o superiore a 75 anni in trattamento socio-sanitario residenziale per 1.000 abitanti, la Valle d'Aosta è sotto media ...