Antoniozzi | “I vescovi siano tranquilli | il governo Meloni ha a cuore la Calabria e il Sud”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Aicalabresi che si preoccupano legittimamente per lae per il Sud dico, da cattolico, di non avere paura e che l’arrivo del presidentevenerdì nella nostra regione, preannunciato da Wanda Ferro, è il sigillo di un impegno serio per lae per tutto il Mezzogiorno”. Lo afferma l’onorevole Alfredo, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Giorgiafirmerà il primo Patto di coesione con Roberto Occhiuto – aggiunge– e testimonierà l’interesse delverso la. “Il nostro rispetto per la Chiesa calabrese è ovviamente incondizionato – aggiunge– e saremmo lieti se venerdì fosse presente il Presidente della Conferenza Episcopale, ...