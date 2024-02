Antonio Conte spiega come dovrà essere la sua prossima squadra | asticella altissima

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)ha rotto il silenzio parlando del suo futuro in una lunga intervista. L'ex tecnico del Tottenham ha dato precise indicazioni soprattutto sullache andrà ad allenare.

Cristian Stellini , storico vice di Antonio Conte, ha parlato del futuro del tecnico ex Inter e Juventus a Cusano Italia Tv (pianetamilan)

Secondo il quotidiano catalano Sport, c’è anche Antonio Conte nell’elenco dei candidati per la panchina del Barcellona, che a giugno si separerà da ... (sportface)

Panchina Milan , il futuro di Pioli è ancora incerto ma l’ipotesi di vedere Conte in rossonero è difficile: l’ex Inter però tornerà in Serie A Il ... (dailymilan)

Tutti vogliono Antonio Conte . L'allenatore più desiderato sul mercato delle panchine però non ha urgenza: aspetta, valuterà... (calciomercato)

TELEGRAPH - Conte: "Ora mi sento pronto, ho tanta energia, la difesa alta è una possibilità" Antonio Conte, ex allenatore, tra le altre, di Inter e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al tabloid inglese The Telegraph: "Essere solo una squadra divertente non basta se vuoi vincere. Lo ...

Conte: "Il mio sogno è la Champions. Da me si aspettano vittorie, quindi punto a club vincenti" L'allenatore Antonio Conte ha rilasciato una lunga intervista al tabloid 'Telegraph' e ha parlato, tra le altre cose, dei sogni da allenatore ...

TELEGRAPH - Conte: "Io devo vincere, gli altri vogliono festeggiare il mio fallimento" Antonio Conte, ex allenatore, tra le altre, di Inter e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al tabloid inglese The Telegraph, che ha svelato alcune sue parole nel titolo, in attesa di ...