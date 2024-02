Antitrust sanziona Bat e Amazon per pubblicità ingannevole

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L'hato British American Tobacco Italia per 6 milioni di euro edEU per 1 milione di euro perdei dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, effettuata sia tramite cartelloni pubblicitari e spot cinematografici, sia sul sito Glo e sul sito.it. Le società, spiega l'Autorità in una nota, hanno pubblicizzato i dispositivi "negando, omettendo o non evidenziando l'informazione relativa al consumo di tabacco/nicotina connesso all'uso di tali dispositivi e il divieto di vendita ai minori".

