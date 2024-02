Anticipo TFS | conviene davvero? Le insidie nascoste che bisogna assolutamente conoscere

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) I dipendenti statali in pensione che chiedono alla banca undel TFS sono costretti a versare interessi elevatissimi. Come risolvere questo problema? Gli ex dipendenti statali che attendono l’erogazione del TFS e hanno necessità di ottenere undella liquidazione, possono rivolgersi alla banca. Quanto costa anticipare il TFS? – informazioneoggi.itSi tratta, tuttavia, di un’operazione molto onerosa, che comporta il pagamento di interessi molto alti. Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il pagamento differito del Trattamento di Fine Servizio, al momento non sono stati ancora emanati adeguati provvedimenti a tutela degli ex dipendenti statali. In attesa di un intervento dal Parlamento, l’INPS potrebbe prendere l’iniziativa e velocizzare i pagamenti. La prima rata dovrebbe essere versata dopo 12 ...

