Anticipazioni Isola dei Famosi 2024 | il cast della conduzione è al completo | conduttrice | opinionisti e inviato

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’deista per ripartire con una nuova edizione e ilè stato totalmente rinnovato. Infatti, il reality Mediaset non vedrà solamente una nuova, ma anche una coppia die un’diversi. Nelle ultime ore sono stati confermati i nomi di coloro che si occuperanno di commentare e gestire le dinamiche che si creeranno tra i naufraghi. Ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta.dei: Vladimir Luxuria al timone Quest’anno non sarà più Ilary Blasi a condurre L’deiperché al timone del reality ci sarà Valdimir Luxuria, promossa da opinionista a ...