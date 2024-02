Le proiezioni indicano per le prossime 6 settimane temperature diffusamente sopra la media del periodo, non solo in Italia ma su gran parte ... (repubblica)

Dopo il break instabile che ha riportato seppur per poco tempo le temperature in linea con il periodo, l’Italia vedrà un graduale ritorno dell’alta ... (retemeteoamatori)

Anticiclone Valentino sull'Italia, meteo oggi e domani Caldo e clima mite con temperature ancora una volta sopra la media del periodo e con punte anomale oltre i 20°C Torna sull’Italia l’anticiclone nordafricano ‘Valentino’ nel cuore dell’inverno. Sole e ...

Previsioni meteo. Anticiclone San Valentino: una primavera anticipata coccola gli innamorati In arrivo una svolta meteo che promette di riscaldare i cuori: l'anticiclone, affettuosamente soprannominato "Valentino", porterà con sé un assaggio di primavera proprio a partire da mercoledì 14 Febb ...

Il Meteo in Sicilia, San Valentino con sole e temperature stazionarie – LE PREVISIONI San Valentino con il sole. Torna la stabilità in Sicilia con ampie schiarite ovunque. Così le previsioni Meteo in Sicilia per mercoledì 14 febbraio ...