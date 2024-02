Annullavano le multe in cambio di regali e favori | 46 indagati a Lecce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 febbraio 2024 –lee inricevevanocome biglietti per spettacoli, servizi di trasloco, ma anche addobbi per matrimonio. È quanto scoperto da un'indagine dei finanzieri del Gico diche vede indagate 46 persone per un presunto giro di corruzione e falso. Tra loro ci sono anche tre agenti della polizia locale di(due che lavoravano all'ufficio verbali sono stati raggiunti oggi da un provvedimento cautelare di interdizione dai pubblici uffici), un consigliere comunale della minoranza in carica e un ex assessore. Secondo la ricostruzione investigativa del nucleo di polizia economico-finanziaria, i tre vigili urbani, un dipendente di una società municipalizzata e uno della polizia provinciale avrebbero annullato e/o ...